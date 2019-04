Usl 2 'protetta' da attacchi cybercrime

Prevenire e contrastare i crimini contro i sistemi informatici, ma anche a garantire l'integrità e la funzionalità di un'infrastruttura strategica e 'sensibile' come l'Usl Umbria 2: è con questo obiettivo che polizia postale e azienda sanitaria hanno sottoscritto, alla questura di Terni, un protocollo per la sicurezza informatica.

Presenti, oltre al questore Antonino Messineo, Anna Lisa Lillini, dirigente del compartimento polizia postale e delle comunicazioni per l'Umbria, e Imolo Fiaschini, direttore generale dell'Usl, che hanno materialmente sottoscritto l'intesa.

La programmazione di incontri e il continuo scambio informativo - è stato sottolineato - costituiranno la base della collaborazione, che prevede anche strategie mirate e procedure di intervento tempestive per prevenire e neutralizzare eventuali attacchi informatici.