Porzi, Umbria esempio di open government

"L'Umbria come esempio e caso di studio quanto all'open government": così la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, che sta partecipando a Straburgo al 36/o congresso dei Poteri locali e regionali, in qualità di presidente di Calre, la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative regionali europee.

"La qualità della democrazia dipende anzitutto dalla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e dal loro coinvolgimento nel processo democratico - ha detto Porzi - e la partecipazione dei cittadini al processo decisionale rappresenta in tal senso il ponte e il mezzo per conseguire l'obiettivo della qualità della democrazia locale e della costruzione di una società più inclusiva. In questo senso poche devono essere le parole d'ordine: partecipazione, fiducia, responsabilità e trasparenza e indipendenza. Accompagnate da quella che, più di altre, abbiamo voluto esplicitare nell'Assemblea legislativa dell'Umbria: la cittadinanza digitale".