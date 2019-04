Presentata lista sostegno Giubilei

"Idee, Persone, Perugia è il progetto civico, al quale stiamo lavorando con impegno e dedizione, che sosterrà la mia candidatura a sindaco. Nato dalla società civile, è espressione di tante anime e sensibilità della nostra città": Giuliano Giubilei ha presentato così una delle liste elettorali che lo affiancherà nel corso della campagna per le amministrative 2019.

Tema dell'incontro, i dieci "punti chiave" che compongono il nucleo del programma elettorale. Un "corpo di idee, proposte e suggestioni che delineano una visione del futuro della città" - è stato spiegato -, nati dalla partecipazione con cittadini e associazioni, che saranno "le fondamenta di un cantiere programmatico aperto per accogliere i contributi e le osservazioni di tutti quanti vorranno partecipare".

"Perugia ha avuto negli ultimi cinque anni una guida che non ha saputo andare al di là del piccolo cabotaggio quotidiano, senza proporre una visione strategica per la città" ha detto Giubilei.