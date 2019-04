Operaio investito mentre lavora su A1

Un operaio quarantenne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un tir mentre stava svolgendo alcuni lavori lungo l'Autosole, nei pressi di Orvieto.

L'incidente - riferisce la polizia stradale - è avvenuto in direzione sud, a circa otto chilometri dal casello. L'operaio, originario della provincia di Frosinone e dipendente di una ditta che lavora per conto di Autosrade per l'Italia, è stato trasportato dal 118 all'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto. Alla guida del mezzo pesante un cittadino sloveno.