Atteso arrivo perturbazione sull'Umbria

Anche sull'Umbria è in arrivo la perturbazione che dalla giornata del 3 aprile porterà precipitazioni, anche a carattere di rovescio, su tutta la regione. E' quanto emerge dalle previsioni del Centro funzionale della Protezione civile umbra.

Il cielo, a partire dalla mattina del 3 aprile, si presenterà molto nuvoloso con precipitazioni sparse, inizialmente sul sud della regione, per poi espandersi al centro-nord tra la tarda mattinata e il pomeriggio. In serata i fenomeni si attenueranno, ma riprenderanno dalla mattina di giovedì, quando il cielo si presenterà ancora nuvoloso con tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità dal pomeriggio con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o localmente temporalesche.

Piogge previste in estensione dalla zone occidentali verso il resto della regione a partire dal tardo pomeriggio. I venti saranno moderati, forti sui rilievi. Le temperature minime subiranno un lieve aumento, le massime una diminuzione.