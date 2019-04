Inaugurato DigiPass a Città di Castello

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 1 APR - Ha sede nella Biblioteca Carducci di Palazzo Vitelli a San Giacomo, in pieno centro storico, il servizio DigiPass inaugurato a Città di Castello.

Il DigiPass, frutto di un progetto voluto dalla Regione Umbria e realizzato grazie anche ai fondi europei, è un punto di informazione e consulenza in cui operatori, opportunamente formati, accompagneranno cittadini, studenti e imprese nell'utilizzo di servizi digitali. Gli spazi sono a disposizione di tutti coloro che hanno la necessità di essere affiancati da un esperto nella fruizione di un servizio digitale, come la prenotazione di esami clinici online, la consultazione del fascicolo sanitario digitale, il pagamento online di bollettini o altro, l'iscrizione a scuola, o l'apertura di una casella di posta elettronica. Gli spazi messi a disposizione dai Comuni dei diversi territori (7 al momento in Umbria) sono dotati di postazioni di lavoro con computer portatili collegati in rete, accesso wi-fi, sala conferenze a area relax.