Autismo, luce blu anche a palazzo Donini

(ANSA) - PERUGIA, 1 APR - La facciata di palazzo Donini, sede della Giunta regionale dell'Umbria, si illumina di blu in occasione della Giornata mondiale della Consapevolezza sull'autismo, indetta dall'Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite). La Regione, anche quest'anno, a testimonianza della vicinanza alle persone con autismo e alle loro famiglie, ha aderito alla campagna mondiale di sensibilizzazione "Light it up blue" accogliendo la richiesta dell'Angsa-Associazione nazionale genitori soggetti autistici Umbria onlus.

Una luce blu illumina il balcone di palazzo Donini che si affaccia su Corso Vannucci, dal 29 marzo fino al 2 aprile, Giornata mondiale della Consapevolezza sull'autismo.