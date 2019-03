Terni,aiuti per 2.340 dalla San Vincenzo

(ANSA) - TERNI, 31 MAR - Nel 2018 la San Vincenzo de' Paoli ha aiutato, a Terni, 2.340 persone, appartenenti a 808 nuclei familiari. Rispetto al 2017 sono state seguite 174 persone in più: l'associazione ha tracciato il bilancio dell'attività svolta, in occasione dell'assemblea annuale, alla quale è intervenuto il vescovo Giuseppe Piemontese che ha ringraziato i presenti per il servizio svolto e li ha incoraggiati a proseguire la loro opera con dedizione e cura amorevole verso i più bisognosi, lodando in particolare l'associazione per la nuova Conferenza dei bambini sorta nella parrocchia di Santa Maria del Rivo "una realtà unica in ambito nazionale e alla quale mi auguro si possa presto aggiungere anche una conferenza dei giovani nella diocesi".

"La nostra città - ha detto la presidente Alessandra Rossi - si trova in una fase di stallo, ed è presente la mancanza di fiducia verso il futuro nelle famiglie e soprattutto nei giovani".