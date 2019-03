Frati Assisi,papa sui passi di Francesco

(ANSA) - RABAT, 31 MAR - "Papa Bergoglio sui passi di Francesco: nell'idealità la firma ad Abu Dhabi del documento con Al-Tayyeb; nei gesti in Egitto, al Cairo, incontrando gli imam e il grande imam di Al-Azhar; e nella presenza e nella testimonianza in Marocco, che ricorda gli 800 anni della presenza francescana e del martirio dei primi frati". Lo ha dichiarato padre Enzo Fortunato, portavoce della Basilica di San Francesco e del Sacro Convento di Assisi, presente a Rabat in occasione della visita del pontefice. Padre Fortunato ricorda anche che l'altare su cui il Papa celebrerà oggi la messa al Complesso sportivo Principe Moulay Abdellah di Rabat, è quella della chiesa di San Francesco.