L'1 aprile volo inaugurale Perugia-Malta

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Con il primo volo inaugurale Perugia-Malta previsto per lunedì 1 aprile alle 15.25, l'aeroporto San Francesco d'Assisi dà il via alla stagione "Summer 2019".

I nuovi collegamenti Perugia-Malta programmati fino alla fine di ottobre, saranno operati con due frequenze settimanali, con partenze ogni lunedì e venerdì, per agevolare un breve soggiorno oppure una intera settimana di vacanza o lavoro. La nuova rotta - spiega una nota della Sase, la società di gestione dello scalo umbro - permetterà ancora una volta di poter offrire un servizio volto a sviluppare sia traffico incoming, molto prezioso e su cui punta l'intero territorio, sia traffico locale verso l'isola di Malta.

I voli di linea settimanali durante la stagiona estiva saranno quindi 32 raddoppiando rispetto a quelli previsti nella stagione invernale e due in più rispetto a quella estiva del 2018.