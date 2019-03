Intitolato il Percorso Verde a Leo Cenci

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - E' stata una cerimonia molto partecipata e sentita quella che si è svolta questa mattina al percorso verde di Pian di Massiano in occasione dell'intitolazione dell'area a Leonardo Cenci, il runner perugino morto di cancro esattamente due mesi fa, il 30 gennaio.

Alla cerimonia erano presenti tutte le istituzioni locali, dall'amministrazione comunale alla prefettura, la questura e le forze dell'ordine, ma soprattutto molti cittadini e sportivi che non hanno voluto mancare anche questa occasione per far sentire il proprio affetto per Leo e la vicinanza alla sua famiglia, la madre Orietta, il papà Sergio, il fratello Federico, con la moglie e i figli. E' stato proprio Federico - riferisce una nota del Comune - a parlare per conto della famiglia Cenci, che ha voluto dedicare questa intitolazione a tutti i malati oncologici e alle loro famiglie. Per ricordare il carattere e la determinazione di Leo, il fratello ha anche letto un brano tratto dal suo libro "Vivi, ama, corri. Avanti Tutta!".