Ercole Olivario, premiati i vincitori

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Sono stati proclamati oggi a Perugia i vincitori della 27/a edizione dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie territoriali italiane, organizzato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, in collaborazione con la Camera di commercio di Perugia e il sostegno del Sistema camerale nazionale: in testa l'Umbria con quattro premi assegnati, al secondo posto il Trentino, Puglia e Sicilia con due premi. A seguire si collocano invece Abruzzo, Calabria, Sardegna, Toscana, Liguria e Lombardia con un premio ciascuna. I vincitori saranno le guest star al Sol di Verona (7-10 aprile), grazie anche alla collaborazione con Coldiretti Unaprol, e aTuttoFood di Milano (6-9 maggio), mentre oltreconfine saranno protagonisti diverse iniziative in Cina.

A consegnare i riconoscimenti è stato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia e del Comitato di coordinamento dell'Ercole Olivario, per la prima volta con la presenza di una delegazione di giornalisti cinesi.

Per l'Umbria in particolare, primo primo classificato nella Categoria Olio extravergine dop fruttato medio è l'Olio extravergine DOP UMBRIA Colli Martani Decimi dell'Azienda Decimi di Bettona. Conquista la seconda piazza nella categoria Olio extravergine dop fruttato leggero, l'Azienda Agraria Marfuga di Campello sul Clitunno. Ancora Marfuga di Francesco e Ettore Gradassi che replica con il secondo premio nella categoria Olio extravergine di oliva fruttato medio, con l'olio extravergine l'Affiorante. Completa il successo dell'olio "made in umbria" alla 27/a edizione dell'Ercole Olivario, il "Frantoio Batta" Olio extravergine DOP Umbria Colli del Trasimeno, dell'Azienda Batta Giovanni di Perugia, che si aggiudica il secondo posto nella Categoria Olio extravergine dop fruttato medio.