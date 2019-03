Cecchini, Agriumbria grande opportunità

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAR - "Agriumbria si riconferma come una grande opportunità per l'Umbria, per gli agricoltori, gli imprenditori, per la metalmeccanica. Ogni anno questa manifestazione sa offrirci quello che di meglio l'innovazione, attraverso le nuove tecnologie, mette a disposizione del mondo agricolo in tutte le sue declinazioni": lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura, Fernanda Cecchini, intervenendo alla inaugurazione della 51/a edizione di Agriumbria in corso ad Umbriafiere di Bastia Umbra fino al 31 marzo.

All'evento fieristico, ormai riferimento nazionale per il settore agricolo, zootecnico e dell'alimentazione, partecipano oltre 450 aziende in rappresentanza di 2.500 marchi.

"Agriumbria - ha aggiunto Cecchini - rappresenta inoltre un importante momento di confronto sui diversi temi che riguardano la zootecnia, l'innovazione, la ricerca, la biodiversità e tutti quegli aspetti a cui deve guardare una agricoltura moderna, che vuole essere competitiva e di qualità".