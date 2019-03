Presentata a Genova tecnologia Manini

La "tecnologia predittiva" di Manini Connect, che fa capo alla Manini prefabbricati di Assisi, del presidente Arnaldo Manini, ha illustrato le potenzialità della tecnica di monitoraggio che il Gruppo umbro ha progettato e brevettato in un incontro organizzato da Confindustria a Genova, teatro della sciagura del crollo del ponte Morandi.

E' stato Salvatore Romano a presentare le caratteristiche del sistema nel corso del dibattito Coffeetech, dedicato, appunto, alle tecnologie emergenti in ambito industriale. "Grazie a Manini Connect abbiamo la capacità di valorizzare i dati che otteniamo in tempo reale dalle strutture prefabbricate, attraverso i nostri sistemi di rilevamento", ha detto Romano durante il convegno.