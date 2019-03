Ematologa perugina al top della ricerca

Presta servizio presso la struttura complessa di Oncoematologica pediatrica del S. Maria della Misericordia la dottoressa Maria Speranza Massei, che è risultata tra le migliori giovani ricercatrici a livello internazionale, secondo la commissione scientifica del Congresso europeo dei trapianti di cellule staminali (Ebmt), che si è svolto a Francoforte dal 24 al 27 marzo. La ricercatrice perugina, si è specializzata in Ematologia nel 2015 e fin da studentessa in medicina ha manifestato grande interesse per il trapianto allogenico, di cui la scuola del professor Massimo Fabrizio Martelli si è distinta nel mondo.

Nella sua relazione Massei ha presentato una nuova tecnica di trapianto allogenico da familiare Hla parzialmente compatibile che comprende l'uso di immunoterapia adottiva. E' stata messa a punto nel paziente adulto dal 2008 dall'equipe del Programma trapianti, diretto dal prof. Andrea Velardi, dell'Istituto di Ematologia di Perugia e dal 2016 è stata estesa ai pazienti pediatrici.