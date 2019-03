Elettrocardiografo a Centro Salute Donna

Donazione della Fondazione Aiutiamoli a Vivere - Terni X Terni a favore dell'ospedale Santa Maria di Terni: stamani è stato consegnato un nuovo elettrocardiografo di ultima generazione, dedicato all'ambulatorio cardiologico del Centro Salute Donna. "E' un nuovo traguardo raggiunto dall'associazione - ha sottolineato il presidente della Fondazione, Fabrizio Pacifici - per offrire un servizio alle donne in cura presso il Centro Salute Donna, che ora potranno evitare spostamenti inutili della paziente o della macchina da/al reparto di cardiologia. L'acquisto di questa apparecchiatura, in grado di visualizzare, acquisire, stampare e memorizzare i tracciati Ecg, è stato possibile grazie alle risorse raccolte dai nostri volontari durante le iniziative organizzate nel periodo di Natale".