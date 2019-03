Rettore, mio bilancio è molto positivo

Un bilancio "sostanzialmente molto positivo" degli ultimi sei anni di governo, alla guida dell'Università degli Studi di Perugia, è quello tracciato dal rettore Franco Moriconi che in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico ha illustrato nei dettagli la situazione dell'Ateneo e le azioni intraprese durante il suo mandato.

Augurandosi una campagna elettorale "serena" e una "ventata di aria fresca".

"Certamente abbiamo commesso anche degli errori e forse si sarebbe potuto fare di più, con alcuni sogni rimasti nel cassetto - ha detto ancora il rettore -, ma credo di poter dire che il tanto lavoro svolto in questi anni ha portato la nostra Università nella condizione di gareggiare degnamente con i migliori Atenei italiani".

Il rettore nella sua relazione ha ringraziato il ministro Marco Bussetti, presente alla cerimonia, "per l'attenzione e la vicinanza al nostro antichissimo Ateneo".