Al via concorso birre italiane qualità

Presentata alla Camera di commercio di Perugia la settima edizione del premio Cerevisia, concorso nazionale riservato alle birre italiane di qualità, istituito dal BaNab, Banco nazionale di assaggio delle birre.

Aperte le iscrizioni che si chiuderanno il prossimo 30 aprile e il 13 giugno verranno decretate le migliori birre artigianali italiane. La cerimonia si terrà a Deruta al Palazzo Comunale. La premiazione si svolgerà invece il 25 giugno alla sala del Tempio di Adriano, in Piazza di Pietra a Roma.

Il Banco di assaggio è nato per volontà della Camera di commercio, della Regione Umbria, del Cerb (Centro di eccellenza per la ricerca sulla birra dell'Università degli Studi), del Comune di Deruta e di AssoBirra (Associazione dei birrai e dei maltatori).

Scopo del BaNAB è valorizzare e promuovere la produzione, il commercio e il consumo delle eccellenze brassicole nazionali.