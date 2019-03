Un centro esperienziale a Palazzo Cesi

Visitare Palazzo Cesi di Acquasparta, dove Federico Cesi amava riunire i primi membri dell'Accademia dei Lincei, avendo modo di immergersi in quel tempo, rivedere gli antichi ambienti del Palazzo così com'erano affrescati, arredati e vissuti; ascoltare dalla voce "narrante", che interpreta lo stesso Federico Cesi, la storia del palazzo, ma anche della nascita dell'Accademia. Sarà presto possibile grazie al progetto realizzato dal Centro esperienziale della prima Accademia dei Lincei, e che proporrà visite guidate che si avvarranno delle più innovative tecnologie che consentiranno ai visitatori una "esperienza di full immersion".

La presidente della Regione Catiuscia ha ribadito come l'ente ha sempre posto al centro della sua azione la valorizzazione del patrimonio culturale. "E l'idea degli 'attrattori culturali' - ha aggiunto - si muove in questa direzione, nella consapevolezza che per alcune realtà, come Palazzo Cesi, questa scelta può determinare un grande valore aggiunto".