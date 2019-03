Donazione alla Pediatria di Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 22 MAR - Anche quest'anno l'Accademia Foligno Asd ha donato attrezzature professionali al servizio Pediatrico dell'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno. La donazione proviene dagli introiti dell'evento di Mma (Combattimento sportivo in gabbia) dedicato alle selezioni della Nazionale italiana Figmma (Federazione italiana Grappling Mixed martial arts) che si è svolto lo scorso 9 settembre in collaborazione con il Centro sportivo educativo nazionale. L'iniziativa è stata resa possibile - spiega un comunicato della Usl Umbria 2 - grazie all'interessamento dei dottori Beatrice Messini e Luigi Ferraro della struttura di Pediatria dell'ospedale di Foligno che si sono resi disponibili per supportare la manifestazione sportiva.