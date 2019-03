Ternani soddisfatti del loro ospedale

Cittadini ternani soddisfatti dell'attività e delle prestazioni dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, anche in riferimento alla riorganizzazione degli ultimi tre anni: lo dicono i risultati di un'indagine telefonica svolta su un campione di 400 residenti della provincia, i cui risultati sono stati resi noti stamani dal direttore generale, Maurizio Dal Maso, in un incontro programmato per tracciare un bilancio del triennio 2016-2019. Stando al sondaggio svolto da MG Research Srl, il 75,3% degli intervistati esprime un giudizio positivo e tra questi il 20,3% reputa il Santa Maria una struttura eccellente, di pari livello (27,3%) o superiore (42,0%) agli altri ospedali della regione, in particolare per quanto riguarda Cardiologia e la Cardiochirurgia (49,8%), Neurologia e Neurochirurgia (14,8%), Oncologia (13,5%). La struttura viene percepita come un ospedale efficiente (78,8%), con prestazioni di elevato standard qualitativo (75,0%) e di alta specializzazione (73,3%).