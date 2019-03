Percorsi diagnostico-terapeutici Usl 1

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - Si è svolto al Meeting Center Barton Park di Perugia, l'evento di presentazione dei Percorsi diagnostico-terapeutici (Pdta) per i pazienti affetti da bronchite cronica ostruttiva, per i pazienti affetti da scompenso cardiaco e infine quello per i pazienti affetti da demenza, sviluppati dai professionisti della Usl Umbria 1.

Quale novità portano i Pdta? Il paziente affetto da una determinata patologia cronica - spiega una nota della Usl Umbria 1 - non deve più autonomamente andare alla ricerca dei professionisti, ma viene posto al centro di un percorso fatto di controlli clinici e di esami strumentali periodici, di verifica dell'aderenza alla terapia e di educazione alla salute, con l'obiettivo di evitare ricoveri impropri, di allungare inutilmente le liste d'attesa e soprattutto di tenere sotto controllo il paziente facendolo godere più a lungo di uno stato di salute discreto nonostante la patologia.