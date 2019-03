Comune, Ternana patrimonio della città

"Abbiamo ritenuto doveroso chiedere un confronto e un chiarimento sulla situazione della Ternana anche a seguito delle dichiarazioni del presidente Stefano Bandecchi che manifestava l'intenzione di cedere la società": a dirlo sono il sindaco di Terni, Leonardo Latini, e l'assessore allo Sport, Elena Proietti. Dopo avere ricevuto a palazzo Spada il club manager della società calcistica, Paolo Tagliavento che ha confermato la volontà del patron di cedere la società per una serie di motivi, tra i quali i comportamenti di alcuni tifosi nei suoi confronti.

"E' chiaro che si tratta di decisioni riguardanti una società privata e sulle quali l'amministrazione comunale non ha potere di intervenire" affermano gli amministratori. "E' altrettanto evidente che la Ternana calcio - aggiungono - va considerata oltre che per gli aspetti sportivi ed economici, anche come un patrimonio sociale della città, per l'interesse che continua a suscitare e per essere uno dei principali elementi aggregativi della comunità".