Vox City Guide, app per turisti

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Si chiama "Vox city guide" la nuova applicazione turistica sviluppata in Umbria, per adesso disponibile solo per la città di Assisi, ma che entro l'anno fornirà la mappatura di circa cento siti storici, artistici e culturali dell'intera regione usufruibili dai turisti di tutto il mondo.

Sviluppata dalla Techno guide srl, presieduta dal giovane Edoardo Ceccarelli, la nuova applicazione è stata presentata a Perugia da Elio Epifani e Fabio Primerano, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Vox spa, la multinazionale ideatrice della tecnologia dell'audioguida digitale. All'incontro, promosso dall'associazione "In movimento! Liberare il futuro", sono intervenuti anche la presidente della stessa Emanuela Mori, Marco Vinicio Guasticchi, vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria e Fernanda Cecchini, assessore alla cultura della Regione Umbria.

"La nostra applicazione - ha spiegato Ceccarelli - unisce in

un unico strumento, attraverso una mappa geolocalizzata

completamente offline, che cioè non consuma traffico telefonico

e che funziona tramite gps, tutte le informazioni culturali e

non di cui il turista necessita".

Selezionando nella mappa il punto di interesse, l'app calcola

l'itinerario e una volta giunti sul posto si apre una schermata

di spiegazione del monumento. I testi, scritti dagli archeologi

Marco Pagliaro e Daniele Cresta, sono anche tradotti e

speakerati in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

"Vox city guide - ha commentato Primerano - è una app che

cerca di agevolare la conoscenza di un territorio. Si rivolge a

un turismo che è sempre più di tipo individuale".

"I testi - ha sottolineato Ceccarelli - non si soffermano

solo sui dettagli tecnici del monumento ma cercano di

trasportare il turista, quasi fosse uno story telling, nel

contesto storico del sito che sta visitando".

Oltre a fornire informazioni di tipo storico e culturale, la

app indica all'interno della mappa anche i "punti wifi hotspot",

i "punti foto" e i "punti di fermata hop-on hop-off", cioè punti

di partenza o di arrivo consigliati per l'itinerario in autobus,

scale mobili o minimetrò. Lo strumento digitale può essere

scaricato sul proprio smartphone sia dalla piattaforma Android

che Apple e per accedere ai contenuti è necessario acquistare

una specifica tesserina che si trova in vendita nei tabacchi,

negli hotel e più in generale nelle strutture ricettive e

commerciali della città che si sta visitando. Attualmente in

Umbria è disponibile, al costo di 4,90 euro, ad Assisi, città

già visitabile con la app e raccontata in 23 punti di interesse.

In Vox city guide sono anche geolocalizzati e descritti

ristoranti, bar, pub e locali commerciali e nelle strutture

convenzionate si può usufruire di particolari sconti. Ulteriore

caratteristica è la possibilità di creare itinerari a tema, di

tipo per esempio religioso, naturalistico o enogastronomico.