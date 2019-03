27 cantine umbre a fiera di Dusseldorf

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - Archiviata anche con importanti riconoscimenti la trasferta in Polonia al Bellavita di Varsavia, la "carovana" dell'Umbria del vino viaggia ancora unita e spedita verso la Germania in vista del Prowein di Dusseldorf, considerata una delle fiere mondiali di riferimento per l'universo vino e che festeggia quest'anno il 25/o anniversario.

L'Italia, tra i Paesi leader sul mercato tedesco, anche quest'anno resta la più rappresentata, con l'Umbria del vino che farà la sua parte. Sono 27 le cantine umbre, sotto "l'ala" della cooperativa Umbria Top Wines, che saranno lì presenti dal 17 al 19 marzo per proseguire senza sosta il "tour" europeo e il percorso unitario, in attesa del Vinitaly a Verona ad aprile, sotto il claim "Umbria wine experience" che si fa forte di una promozione integrata sostenuta con forza dalla Regione Umbria grazie al bando Psr approvato di recente.

ProWein è una fiera dedicata soltanto ai visitatori specializzati.