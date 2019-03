Sorpreso a spacciare vicino a una scuola

(ANSA) - TERNI, 15 MAR - E' stato notato da un agente delle volanti, libero dal servizio, passare un involucro ad un noto tossicodipendente, in cambio di una banconota, nei pressi di una scuola elementare e media di Terni: per questo un cinquantatreenne del posto, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dalla polizia.

Inutili - spiega la questura - i tentativi dei due di disfarsi dello stupefacente e dei soldi, che sono stati ritrovati sotto un'auto parcheggiata, per un totale di sette involucri di droga e 25 euro. Lo stupefacente, eroina e cocaina per circa 3 grammi, è stato sequestrato. L'arrestato è stato trovato in possesso anche di 175 euro, suddivisi in banconote di vari tagli.

Sempre a Terni la polizia ha arrestato anche un gambiano di 19 anni, facendo così salire a 12 il numero degli arresti per droga dall'inizio del 2019.