Briziarelli, Ecoreati si occupi rogo

La Commissione bicamerale Ecoreati prenda in esame anche l'incendio alla "Biondi recuperi" nell'ambito dell'indagine nazionale sui roghi di impianti di gestione o di stoccaggio. A chiederlo è il senatore Luca Briziarelli, della Lega, che nella serata di domenica si è recato sul posto.

Il parlamentare ha quindi ringraziato vigili del fuoco ed Arpa per "l'encomiabile lavoro", il prefetto Claudio Sgaraglia e il sindaco Andrea Romizi per la presenza sul posto.

"Quanto accaduto - ha sostenuto Briziarelli -, senza saltare a conclusioni affrettate e nel pieno rispetto delle indagini, desta preoccupazione. Infatti, contrariamente a quanto la presidente Marini si ostina a sostenere, l'Umbria non è un'isola felice e non è immune da fenomeni che si riscontrano sul territorio nazionale. Vorrei ricordare alla presidente della Regione, che ha 'tuonato' contro i presunti allarmismi lanciati dal sottosegretario Stefano Candiani, che la guardia deve rimanere alta".