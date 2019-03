Barberini, attenzione sulla celiachia

(ANSA) - PERUGIA, 9 MAR - "Sono circa 3.500 le persone affette da celiachia in Umbria, una patologia cronica sempre più diffusa, rispetto alla quale è massima l'attenzione della sanità regionale per garantire servizi adeguati ai cittadini interessati da questa malattia e assicurare il loro normale inserimento nella vita sociale": lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Salute, Coesione sociale e Welfare, Luca Barberini, intervenendo al convegno nazionale dell'Associazione italiana celiachia (Aic), promosso in occasione dei 40 anni della stessa.

"La celiachia - ha evidenziato Barberini - non è più una malattia rara, ma sociale. Colpisce soprattutto persone tra i 19 e i 65 anni, più donne che uomini. In Umbria siamo passati dalle 2.015 diagnosi del 2012 alle 3.496 (2.474 femmine e 1.022 maschi) del 2018, con un aumento del 73,4 per cento in sette anni. Al momento non ci sono terapie cliniche per la celiachia, l'unica arma efficace è un'alimentazione priva di glutine".