Inaugurato blocco parto Città Castello

E' stato inaugurato il nuovo blocco parto dell'ospedale di Città di Castello. E' dotato di due sale parto e di una operatoria. Con la nuova struttura sarà possibile usufruire del parto in acqua, di quello attivo e della partoanalgesia.

"L'apertura del nuovo blocco parto è frutto di un investimento di 743 mila euro - ha sottolineato il direttore generale dell'Usl Umbria 1 Andrea Casciari - che ha consentito l'adeguamento strutturale ed impiantistico dell'intera area. Si tratta di una delle azioni prioritarie che l'Azienda ha perseguito per al mandato della Regione sulla riorganizzazione della rete dei Punti nascita. Con questo intervento di ristrutturazione siamo in grado di conciliare perfettamente le esigenze accrescere l'umanizzazione dell'assistenza ed elevare allo stesso tempo i livelli di sicurezza degli interventi nel percorso nascita".