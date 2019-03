Da Alemanno mimose a dipendenti Comune

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, ha reso omaggio alle donne che lavorano presso l'Ente comunale nel giorno della ricorrenza dell'8 marzo, donando loro una mimosa.

"La dedizione al lavoro e l'impegno che la donna mette tutti i giorni nella vita quotidiana ed in famiglia sono encomiabili", ha detto il primo cittadino. "Molti dipendenti del nostro Comune sono 'quote rosa', e nonostante anche loro siano terremotate come tutti noi, in questi mesi hanno profuso maggiori energie al servizio del bene comune e della collettività" ha aggiunto Alemanno ampliando il suo pensiero non solo alle dipendenti ma a tutta la popolazione donna della città di San Benedetto.