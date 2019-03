Donna arrestata per estorsione dopo chat

Una perugina di 45 anni è stata arrestata dalla squadra mobile di Perugia per estorsione aggravata e continuata a carico di un uomo dopo uno scambio di messaggi su una chat d'incontri con una quarantaduenne (denunciata a piede libero per lo stesso reato).

Quest'ultima, dopo avere incontrato il suo interlocutore si era fatta consegnare da lui - in base alla ricostruzione della polizia - 2 mila euro minacciando che se non avesse pagato avrebbe rivelato i contenuti della chat alla moglie. Passati pochi giorni, l'uomo era stato però contattato dalla quarantacinquenne che non conosceva ma alla quale l'altra aveva passato "il contatto". La perugina si è quindi proposta come mediatrice chiedendogli altri 1.500 euro, garantendo che li avrebbe fatti avere alla 42enne e che, in questo modo, "il problema" sarebbe stato definitivamente risolto.

L'uomo si è invece rivolto alla polizia e la donna di 45 anni è stata bloccata dagli agenti subito dopo avere ricevuto da lui una busta contenente il denaro.