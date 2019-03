Chianella a manifestazione crisi Astaldi

"La posizione della Regione Umbria, peraltro assolutamente condivisa con le Marche, è molto netta e chiara: le imprese che hanno lavorato alla realizzazione della strada debbono essere pagate per il lavoro fatto; l'opera deve essere portata a termine in tempi molto rapidi e per il completamento auspichiamo che vengano impegnate anche le imprese umbro-marchigiane già presenti nei cantieri, senza ripetere gli errori che stanno alla base della situazione di crisi attuale": l'assessore regionale ai Lavori pubblici ed alla viabilità Giuseppe Chianella commenta l'adesione alla manifestazione di protesta e di sensibilizzazione istituzionale che le imprese danneggiate dalla crisi della Astaldi.

Chianella ha partecipato alla manifestazione, tra Fossato di Vico per Fabriano. "Le Regioni Umbria e Marche - ha detto - si sono attivate subito per venire incontro alle esigenze di riscossione dei crediti delle imprese locali nei confronti della Astaldi per le forniture e i lavori già fatti".