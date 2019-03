A Perugia una mostra su "Donne pastore"

(ANSA) - PERUGIA, 7 MAR - Con lo scopo di documentare la ripresa di un'attività agroeconomica antica ad opera di giovani donne della Valnerina è stata presentata e inaugurata a Palazzo Cesaroni a Perugia la mostra fotografica 'Le donne pastore e caciere'. L'obiettivo è di dimostrare che c'è una dimensione del mondo pastorale sconosciuta ai più e sorprendentemente popolata da figura femminili e che guarda anche al futuro.

Organizzata e promossa dal Comune di Vallo di Nera, in collaborazione con il Centro documentazione e ricerca antropologica in Valnerina e nella Dorsale appenninica umbra (Cedrav), e già allestita a 'Fior di cacio 2018', ora la mostra (visitabile fino al 31 marzo) può contare sul patrocinio dell'Assemblea legislativa dell'Umbria e della Provincia di Perugia. "Abbiamo deciso di ospitarla - ha detto la presidente dell'Assemblea regionale Porzi - come segno tangibile di una professionalità che riguarda non solo il passato ma anche il futuro, visto che sono coinvolti molti giovani e soprattutto donne".