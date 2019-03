Morabito collabora con ospedale di Terni

Al via la collaborazione tra il Santa Maria di Terni e il massimo esperto europeo di chirurgia pediatrica addominale: si tratta del professor Antonino Morabito, attualmente direttore della struttura complessa di chirurgia pediatrica all'ospedale pediatrico Meyer, che seguirà personalmente l'attività chirurgica pediatrica dell'ospedale ternano.

La collaborazione con Morabito - nato e cresciuto a Terni, per 21 anni direttore del dipartimento pediatrico di chirurgia rigenerativa intestinale e riabilitazione al Royal Manchester Children's Hospital (UK) - permetterà di estendere anche all'attività di chirurgia pediatrica la convenzione, già attiva dal 2017, con l'ospedale fiorentino per patologie neurologiche infantili complesse, permettendo l'esecuzione, direttamente al Santa Maria, di prestazioni specialistiche di consulenza e di chirurgia pediatrica.