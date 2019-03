Torna a Terni la Commissione ecomafie

Dopo i sopralluoghi e le audizioni della scorsa settimana, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sarà di nuovo a Terni il 7 marzo.

La delegazione, guidata dal presidente Stefano Vignaroli, ascolterà il sindaco Leonardo Latini e i rappresentanti della quarta Commissione consiliare del Comune, il presidente della Provincia di Terni Giampiero Lattanzi, il direttore della Asl, il comandante della polizia provinciale. Inoltre, la Commissione sentirà i rappresentanti delle acciaierie Ast e di Erg Hydro, oltre ai sindacati che rappresentano i lavoratori Ast.

"La Commissione - spiega Vignaroli - ha deciso di tornare a Terni per dedicare all'area tutta l'attenzione che merita.

Abbiamo trovato un territorio in cui, a causa dei ritardi dei soggetti responsabili per la bonifica delle diverse aree e della complessità del Sin, non c'è ancora un quadro completo dell'inquinamento".