Smantellati canali per eroina e cocaina

Ha interrotto quelli che sono ritenuti "importanti" canali di rifornimento di eroina e cocaina verso Perugia e alcuni comuni vicini l'indagine Black channel condotta dai carabinieri della compagnia di Assisi.

Arrestati, in esecuzione di misure cautelari, 14 nigeriani mentre per altri due è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Gli stranieri sono stati bloccati tra Assisi, Spoleto, Perugia, Treviso, Metaponto, Parma, Modena, Reggio Emilia e Prato.

Gli accertamenti sono stati avviati dal nucleo operativo della compagnia di Assisi - comandata dal maggiore Marco Vetrulli - nel 2016 dopo un piccolo recupero di droga a carico di un bastiolo. I militari sono riusciti quindi a ricostruire i canali di rifornimento di cocaina ed eroina (ne è stato sequestrato oltre un chilo e mezzo nel corso delle varie fasi dell'indagine) che i corrieri portavano in Umbria dall'Olanda, in aereo con arrivo a Napoli, da Prato, Modena, Reggio Emilia e Parma.