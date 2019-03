Insigniti 19 ambasciatori sport Umbria

Diciannove tra atleti e tecnici sono stati insigniti dalla Regione del titolo di "Ambasciatore dell'Umbria, per meriti sportivi". Premi speciali della Giunta sono andati alla Sir volley di Perugia e alla Ternana Futsal calcio a 5 e alla carriera a Roberto Cammarelle, per la federazione pugilistica, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro di calcio, e Mario Valentini, commissario tecnico della nazionale paralimpica di ciclismo.

"Quello di oggi è un gesto semplice ed un modo per dirvi grazie, a nome di tutta l'Umbria" hanno detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, e il vicepresidente con delega allo sport ed al turismo, Fabio Paparelli nel corso di una cerimonia nel Salone d'Onore di Palazzo Donini. Presenti anche il presidente del Coni dell'Umbria, Domenico Ignozza, e quello del Comitato paralimpico umbro, Gian Luca Tassi.