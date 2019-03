In 30 espulsi da Questura Perugia

Proseguono le attività di contrasto alla immigrazione clandestina messe in atto dalla Questura di Perugia, con il contributo dei carabinieri.

Trenta, nel solo mese di febbraio, gli stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione, in gran parte risultati autori di gravi reati.

Per dieci di loro - riferisce la polizia -, è stato disposto il rimpatrio con immediato accompagnamento coatto alla frontiera. Di questi ultimi, sei sono gli stranieri sottoposti alla procedura di espulsione come misura alternativa alla detenzione in carcere.