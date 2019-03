Ricci lancia candidatura per Regione

Claudio Ricci ha lanciato la sua candidatura per la presidenza della Regione alle elezioni del prossimo anno. Lo ha fatto nel corso di un incontro incentrato sul tema "Noi per la nuova Umbria".

Ricci ha illustrato i cinque punti "cardine" del suo programma: amministrare bene, sviluppare lavoro, muoversi veloce, innovare l'ambiente e curare umanizzando. "La sintesi - ha detto - delle 500 proposte depositate in Consiglio regionale".

A sostenere la candidatura - è emerso dall'incontro - saranno le liste civiche "Ricci presidente", "Italia civica" e "Proposta Umbria".

Ricci ha spiegato in una nota che "l'immagine simbolo" della giornata è un "campo base" ai piedi della "montagna da scalare" e la parola chiave "nuovo". L'obiettivo - ha sostenuto - è "recuperare" i 15.000 posti di lavoro persi, in 10 anni, e togliere l'Umbria dall'isolamento nei trasporti". (ANSA).