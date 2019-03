Liberati chiede impegno per Itts Volta

"Regione e Provincia di Perugia si impegnino in modo rapido e concreto per risolvere i problemi dell'Itts 'Volta' dove sono a rischio il diritto allo studio e la continuità didattica": a chiederlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati.

"Spazi insufficienti - spiega l'esponente del M5s - e studenti che rischiano di essere spostati in altro istituto, a chilometri di distanza. Oppure di vedersi addirittura rigettata l'iscrizione. Una storia, quella dell'Itts Volta di Perugia, che mostra come la disparità sociale cominci dall'istruzione. Da un lato, una scuola tecnologicamente all'avanguardia, vanto della città di Perugia e dell'Umbria, che mette a disposizione degli alunni strumenti adeguati agli indirizzi di comunicazione, grafica e altro, previsti dall'offerta formativa. Dall'altro, edifici al limite della fatiscenza, senza connessione internet, né computer, né, tanto meno, dispositivi quali le lavagne interattive multimediali, garantite e presenti invece al Volta".