La Fiaccola Benedettina a Cracovia

E' iniziato il viaggio della delegazione al seguito della fiaccola benedettina "Pro pace et Europa una" a Cracovia, in Polonia.

I rappresentanti ecclesiastici e civili delle terre di San Benedetto - Norcia, Subiaco e Cassino - hanno visitato il santuario intitolato a San Giovanni Paolo II, Papa dal 1978 al 2005. Realizzato nel luogo dove il giovane Karol Wojtyla lavorava durante la Seconda Guerra Mondiale, nella cava di pietra della Solvay.

A guidare la delegazione è stato il cardinale Stanislaw Dziwisz arcivescovo emerito della città e per 39 anni segretario particolare di Giovanni Paolo II. L'arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo, con l'abate di Montecassino Donato Ogliari, ha salutato e ringraziato il porporato per il tempo concesso agli abitanti delle terre di San Benedetto. Dziwisz ha sottolineato che "questo santuario è sorto per ricordare l'eredità spirituale di Giovanni Paolo II, uomo dalla profonda preghiera, sempre immerso in Dio".