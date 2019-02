Vino,presentata 'Umbria Wine Experience'

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - Saranno dei veri e propri "assaggi" d'Umbria quelli che attraverso il vino farà vivere Umbria Top Wines per tutto il 2019. L'Umbria del vino svela in questo modo il suo "tour" europeo e non solo per far "assaggiare" la 'wine experience' umbra ad addetti ai lavori ed enoturisti.

Non solo vigne e cantine ma anche persone che vivono le terre del vino, sia da produttori che da turisti enogastronomici. Non solo botti ma panorami mozzafiato che sintetizzano l'esperienza del vino in Umbria, per una promozione integrata del territorio.

Umbria Top Wines presenta così 'Umbria Wine Experience': progetti, azioni e prospettive per il vino umbro che verrà e come "visione esperienziale" dell'Umbria. È questo il tema al centro della conferenza-evento che si è svolta giovedì ad Umbrò (Perugia). La società cooperativa del vino umbro, nata nel 2009, raggruppa oggi la maggioranza delle aziende vitivinicole regionali (attualmente può contare come soci 95 aziende umbre del settore oltre a 4 Consorzi di tutela).