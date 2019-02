Cinquantenne spacciava droga a ragazzino

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 28 FEB - E' stato sorpreso a spacciare hascisc a due giovani, uno dei quali di 16 anni, un cinquantenne italiano arrestato dai carabinieri di Orvieto, nella tarda serata di mercoledì, nei pressi della stazione.

L'uomo - riferisce l'Arma - è stato bloccato da una pattuglia in borghese dell'aliquota operativa della compagnia nell'ambito di un servizio specifico mirato alla lotta alla diffusione della droga. Oltre allo stupefacente oggetto della cessione in flagranza, i carabinieri hanno trovato a casa del cinquantenne altri 50 grammi della stessa sostanza, già suddivisi in dosi pronte allo smercio, e circa 100 euro, ritenuti provento della precedente attività di spaccio.