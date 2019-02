Nuovi ambulatori all'ospedale di Terni

Tre nuovi ambulatori per pazienti a rischio cardiovascolare all'ospedale di Terni: apriranno il 4 marzo presso la struttura di Medicina interna diretta dal professor Gaetano Vaudo.

Saranno dedicati alla diagnosi e il trattamento delle cosiddette dislipidemie, come l'aumento di colesterolo e trigliceridi nel sangue, alla diagnostica strumentale vascolare e alle visite per l'osteoporosi.

"L'obiettivo - spiega il professor Vaudo - è di ampliare il ventaglio di prestazioni specialistiche a supporto dell'attività dei medici di medicina generale nella gestione di condizioni cliniche ad elevata complessità che pongono i pazienti a rischio cardiovascolare elevato, come le malattie del ricambio lipidico, l'ipertensione arteriosa e l'arteriosclerosi pre-clinica, al fine di cooperare nel perseguire l'obiettivo di ridurre l'incidenza di patologie cardiovascolari, quali infarto del miocardio ed ictus ischemico, che anche alle nostre latitudini costituiscono ancora la prima causa di morte".