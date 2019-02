Nevi, manca nulla osta rimozione macerie

"Ancora oggi il commissario alla ricostruzione non ha firmato il nulla osta per la raccolta delle macerie nella zona umbra del cratere del sisma del 2016": a denunciarlo è l'on. Raffaele Nevi, Forza Italia.

Secondo il parlamentare umbro "è veramente scandaloso che l'azienda municipalizzata Vus spa non possa ritirare le macerie già pronte perché da quasi tre mesi nessuno firma il nulla osta". "Per questo - ha proseguito l'on. Nevi -, annuncio che presenterò un'interrogazione per chiedere al Governo chiarimenti sul perché sussista questo ritardo. Se questo è il cambiamento...". (ANSA).