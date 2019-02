Ast e Unipg insieme per corso di laurea

Un percorso di formazione per offrire agli studenti universitari un contatto con il mondo del lavoro e ai dipendenti dell'acciaieria l'occasione di accrescere il proprio iter professionale: con questi obiettivi partirà il 12 marzo il primo modulo di lezioni nell'ambito del corso di tecnologie metallurgiche e siderurgia del corso di laurea in Ingegneria industriale della sede di Terni dell'Università di Perugia.

"Un importante passo in avanti che rafforza il rapporto di collaborazione tra Ast e il corso di laurea" spiega il professor Andrea Di Schino. L'accordo si inserisce infatti nell'ambito delle attività di collaborazione tra Ast e Unipg, a favore del consolidamento dei rapporti tra Università e imprese. Nello specifico, l'attività si realizzerà attraverso un ciclo di lezioni che si svolgeranno dal 12 marzo al 30 maggio e saranno in parte tenute dagli stessi ingegneri specializzati di Ast. In altri momenti saranno i dipendenti invece a sedersi tra i banchi.