San Valentino Arte 2019, i vincitori

Sono Elio Mariucci e Akelo Andrea Cagnetti i vincitori ex aequo della sesta edizione del concorso internazionale San Valentino Arte 2019, che per due settimane ha trasformato palazzo Primavera, a Terni, in un contenitore di opere pittoriche, scultoree, fotografiche e non solo.

Oltre 100 gli artisti, provenienti da diverse parti del mondo, ospitati nella città dell'amore. Non sono mancati anche incontri tematici, presentazioni di libri, laboratori didattici, giornate dedicate alla poesia e alla letteratura. Il tema della mostra è stato come di consueto l'amore - 'Love' - e quest'anno l'allestimento è stato dedicato a Giancarlo Vitturini, un omaggio che ogni anno il San Valentino Arte fa ad un artista del '900 del territorio. Domenica a palazzo Primavera si è svolta la premiazione degli artisti. Oltre ai vincitori Mariucci e Cagnetti, si sono aggiudicati il secondo posto Valentina Angeli e Paolo Carnassale; terzo classificato Carlo Rocchi Bilancini.