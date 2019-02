P.a., seminario su subappalti illeciti

"Gli appalti producono ricchezza, ma forniscono anche servizi. Si tratta di un settore importante che richiede semplificazione e responsabilità. In questo momento, mi pare che la normativa sia nel senso della complicazione, con dispersione di responsabilità. E' un problema più normativo che di personale, anzi spesso i pubblici dipendenti si trovano in difficoltà. E nelle complicazioni è facile che si annidi anche la corruzione e qualche caso di deviazione. Il settore degli appalti non deve essere moralizzato, bensì regolarizzato, regolato all'insegna della semplificazione". E' quanto affermato dal procuratore generale della Repubblica di Perugia, Fausto Cardella, al seminario "Sanzioni in materia di subappalti illeciti" organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, diretta da Alberto Naticchioni.