In fiamme due roulotte campo nomadi

Un incendio ha distrutto nella notte due roulotte in un campo nomadi a Sant'Eraclio di Foligno. Nessuna delle persone all'interno è rimasta ferita.

Secondo quanto accertato da carabinieri e vigili del fuoco, nonché in base alla testimonianza degli occupanti della prima roulotte interessata dalle fiamme il rogo sarebbe stato innescato dal corto circuito di una stufetta elettrica lasciata accesa per scaldare l'ambiente. Gli investigatori non hanno trovato sul posto elementi che possano far pensare a un innesco diverso da quello accidentale.

Le fiamme che hanno avvolto la prima roulotte si sono poi estese anche all'altra. I vigili del fuoco le hanno quindi spente.

Nel campo nomadi abitano attualmente una decina di persone.