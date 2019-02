Guidesi, in Umbria aziende strutturate

"Aziende strutturate che fanno un lavoro di grande qualità, questa è la forza degli imprenditori italiani che come Governo dobbiamo cercare di tutelare e valorizzare": commenta così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Guido Guidesi la sua visita in Umbria, accompagnato alle aziende Ncm di Foligno e Cancellotti di Perugia, dal collega Virginio Caparvi, segretario Lega Umbria, dal senatore Luca Briziarelli, e dal consigliere Valerio Mancini.

"E' stata una visita molto interessante - ha continuato Guidesi - ho conosciuto vere e proprie eccellenze umbre che tengono vivo il tessuto regionale e nazionale con prodotti di qualità. Fin dal suo insediamento, questo governo si è caratterizzato per una particolare attenzione ai territori, interfacciandosi con le aziende perché sono loro le principali protagoniste della società civile: solo così si riesce a trasformare le esigenze del territorio in provvedimenti che soddisfino le proposte e risolvono i problemi delle aziende".